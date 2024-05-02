Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, Ormanın güzelliklerini doyasıya yaşamak bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için ormanları birlikte koruyacağımız “Orman Benim” adlı kampanyaya 3 Mayıs'ta Yozgat dahil 81 ilde başlayacağını söyledi. Genel Müdür Karacabey, tüm vatandaşları etkinlik alanlarına davet etti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ülkenin yüzölçümünün yüzde 30'u ormandır” dedi.

Karacabey açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bu devasa alanda Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüz, orman yangınlarını önlemek için orman yolları, yangın önleme şeritleri, orman bakımı, enerji nakil hattı altları yakınında yanıcı etmenlerin temizliği gibi birçok çalışmayı gerçekleştirmektedir. Ancak alanın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu alanı çöp ve atıklardan arınmış hale getirmek, temiz tutmak, korumak sadece bir kurumun değil, toplum olarak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı nedenlerle başladığını düşündüğümüzde ormana atılan atıklar orman yangınlarının çıkması ve ilerlemesinde önemli role sahiptir. ‘Orman Benim’ kampanyasıyla toplumsal bilincin oluşması ve geliştirilmesi adına ormanın hepimizin emaneti olduğu ve hep birlikte korumamız gerektiğini, orman yangınlarını önleme konusunda milletçe alacağımız tedbirlerin olduğunu kamuoyuna anlatacağız. Doğaya atılan cam, plastik, kâğıt vesaire gibi atıkların orman yangınına sebep olduğu için son derece tehlikeli olduğunu toplum olarak hepimiz biliyoruz. Bizim için havayı ve suyu temizleyen ormanlarımızı atıklardan temizlemek için hep birlikte harekete geçiyoruz. Her yıl seyahat halindeki araçlardan atılan, ormana yakın yerleşim yerlerinde rüzgarlarla ormana sürüklenen, orman yakınında yapılan piknik gibi etkinlikler sonrası bırakılan ve doğaya karışan atıkları çocuk, genç, erkek, kadın demeden 81 ilimizde bir olarak hep beraber topluyoruz ormanlarımızı hep birlikte koruyoruz. Bunun için ‘Orman Benim’ Kampanyasını 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da 81 ilimizde düzenlenecek etkinliklerle başlatacağız. Kampanyamıza vatandaşlarımızın katılım sağlayacağına gönülde inanıyor, özellikle kampanya bilincinin toplumun bütün kesimlerine ulaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla bütün orman dostlarımızı hem etkinlik alanlarımıza hem de sosyal medyada kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz.”