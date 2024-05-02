İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık Proje Sınıflarına ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Okul müdürü İdris Çetin ile birlikte öğrencilere, okulun mezun öğrencilerinden Yazar Yağmur Karacan'ın yazdığı "Onun Gibi Yaşamaya Var Mısın" adlı kitabını hediye etti.

Sınıfları ziyaret eden Altınkaynak, okul yöneticileri ve öğrencilerle hafızlık konusu üzerine sohbet etti. Altınkaynak, Kitap yazma konusunda öğrencilerin kendilerinin de bir şair, yazar olabileceklerini söyledi.

Başladıkları bu kutlu yolda yılmadan, usanmadan ve sabırla devam etmelerini ifade eden Altınkaynak, ziyaretini sonlandırdı.