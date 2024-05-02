İl Müdürü Çiftçi, dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu tarafından tüm dünyada 18 Mayıs Günü “Müzeler Günü” olarak ilan edildiğini söyledi.

Çiftçi yaptığı açıklamada, “1982 yılından 2011 yılına kadar her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Müzeler Haftası, 2011 yılından itibaren ‘18 Mayıs Müzeler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Müzecilik felsefesinde yaşanan değişim Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından farklı platformlarda ele alınmakta ve alandaki yeni yaklaşımlar ve iyi örnekler uluslararası müze toplumuna Uluslararası Müzeler Günü kapsamında duyurulmaktadır. Müzeler gününün amacı memleketimizin doğa ve kültür varlıklarının tanıtılması, milli değerlerimiz olan kültür varlıklarımızın korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gerekli çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılmasını ve yurt dışına kaçırılmamasını sağlamak, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğu göz önüne alınarak özellikle, okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmak için farkındalık oluşturmak, Müzelerin toplumların gelişiminde kilit rol alan kurumlar olduğunu vurgulamak ve bu kurumlara ortak hareket alanı sağlamaktır. ICOM öncülüğünde kutlanan Uluslararası Müzeler Günü’nün teması ‘Müzelerde Eğitim ve Araştırma’ olarak belirlenmiştir. 21. yüzyılda müzeler dünyada iz bırakma ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirme konusunda yüksek bir enerji ve donanıma sahiptir. Müzeler yaşam boyu çok yönlü öğrenme alanları olup; eğitim anlamında geçmişin gerçekliklerinden geleceğimize ışık tutan yaşam alanlarıdırlar. Özellikle genç nesillere gözlem, akıl yürütme ve hayal etme olanağı sağlayan bir çeşit eğitim alanlarıdırlar. Artık müzeler sadece eserlerin toplanıp saklandığı yerler olmayıp birer kültürel eğitim kurumlarıdırlar. Tüm müzecilerin Yozgatlı hemşehrilerimizin 18 Mayıs Müzeler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Çiftçi, Müzeler günü kutlama programı hakkında şunları söyledi:

“20 Mayıs 2024 tarihinde, 10.00-12.00 saatleri arasında Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulunda sunum gerçekleştirilecek. Yapılacak sunumda ise Yozgat’ta arkeoloji, kültür varlıklarının korunması konusu ele alınacak.

21 Mayıs 2024 tarihinde, 10.00-12.00 saatleri arasında Sakarya İlköğretim Okulunda Yozgat’ta arkeoloji, kültür varlıklarının korunması konulu sunum gerçekleştirilecek.

22 Mayıs 2024 tarihinde Yozgat Kültür Merkezinde program yapılacak. Saat 10.00’da İstiklal Marşı okunacak ve saygı duruşunda bulunulacak. Saat 10.15’de günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Saat 10.40’da Bozok Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hacer Sancaktar Yozgat Kültür Tarihi adıyla sunum gerçekleştirecek. Saat 11.10’da Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesinin türkü dinletisi olacak. Saat 13.30’da Yozgat Müze Müdürlüğünde öğrencilerle arkeolojik kazı ve çeşitli yarışmalar yapılacak. 14.30’da Hayri İnal Konağında öğrencilerle oyun, masal, türkü etkinliği ve ikram düzenlenecek.

23 Mayıs 2024 tarihinde ise saat 10.00-12.00’da Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda şehrin arkeoloji, kültür varlıklarının korunması konusunda sunum gerçekleştirilecek.”