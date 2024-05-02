Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, sanayi esnaflarını makamında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Tekçam, Aydıncık’ın kalkınması için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Başkan Tekçam yaptığı açıklamada, “Yerel sanayi esnafımızdan anlamlı bir ziyaret aldık. Seçilmiş olmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım ve bu nazik tebrikleri, çalışmalarımıza olan inancın bir göstergesi olarak görüyorum. Bu vesileyle, Aydıncık’ın kalkınması için hep birlikte çalışma azmimizi tekrar teyit ediyor, esnafımızın ve tüm hemşehrilerimizin desteğiyle daha güzel yarınlar inşa etmeye söz veriyorum. Hepinizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.