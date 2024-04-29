Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Bölgesel Amatör Ligi’ni (BAL) şampiyon olarak tamamlayarak 3. lige yüksen Yozgat Bozokspor’u kutladı.

Ligde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Hacılar Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala 3. lige yükselmeyi garantiledi.

Ligde 61 puanla birinci sırada yer alan Bozokspor, rakibi Hacılar Erciyesspor'u 1-0 yenerek puanını 64’e yükseltip şampiyonluğu garantilemesi sonrası Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş açıklamada bulundu.

Başkan Ömer Aydoğmuş açıklamasında, “Yozgat’ın gururu olan Yozgat Bozokspor, Bölgesel Amatör Ligi’ni şampiyon bitirdi ve 3. lige yükseldi. Kentimize bu mutluluğu yaşatan Bozokspor’un oyuncularını, teknik heyeti ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Yozgat takımının 3. ligde olmasından gurur duyuyoruz. Yozgat’ın gururu Yozgat Bozokspor’a 3. ligde başarılar diliyor, süper lige kadar yükselmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.