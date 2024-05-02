Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından koordine edilen ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen “Spor ve Sağlıklı Yaşam” başlıklı proje çerçevesinde Ürdün ve İtalya’dan Sorgun’a gelen 12 gönüllü genç, farkındalık oluşturdu.

Ahmet Uslu Dutluk Parkında meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenleyen gönüllü gençler, hazırlamış oldukları broşürleri kadınlara dağıttı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gönüllülerimiz meme kanseri bilinçlendirme farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü meme kanseridir. Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25’ini meme kanseri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi (IARC), 180 dünya ülkesinin 140’ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser olduğunu belirlemiştir. Meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olması ve erken teşhis edilirse tedavi edilen bir hastalık olması; 20 yaş üzerindeki tüm kadınların kendi kendine meme muayenesi konusunda yeterli eğitim almaları ve öğrenilenleri sürekli, düzenli ve periyodik aralıklarla uygulamaları öngörülmektedir” açıklamasında bulundu.