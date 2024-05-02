Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ilçede apartman sakinlerine ve iş yerlerine hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Emniyet ekipleri, Mal Varlığına Karşı Suçlarla Mücadele Faaliyetleri kapsamında, Sarıkaya Kaplıca Mahallesi Pazar Alanı Mevkii civarında bulunan apartman sakinlerine ve iş yerlerine hırsızlık konularına karşı nelerin yapılabileceği konusunda bilgilendirdi.

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, Mal Varlığına Karşı Suçlarla Mücadele Faaliyetleri kapsamında, ilçemiz Kaplıca Mahallesi Pazar Alanı Mevkii civarında yer alan apartman sakinlerine ve iş yerlerine hırsızlık konularına karşı nelerin yapılabileceği, alınabilecek önlemlerin neler olduğu, özellikle apartman ve daire girişlerine kamera kurulumu gerekliliği konularında uyarılar yapılarak, bu kapsamda apartman dairesine görünür şekilde broşürler asılmıştır. Belirli aralıklarla benzer faaliyetler devam edecektir” ifadelerine yer verildi.