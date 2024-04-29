25-27 Nisanda Nevşehir’de yapılan okullar arası Türkiye Finallerinde Yozgat’ı temsilen eden Yerköy Mehmet Akif Ersoy ortaokulu öğrencisi Buğlem Doğan tüm rakiplerini farklı yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Beden eğitimi öğretmeni ve Taekwondo Antrenörü Ahmet Gün, yaptığı açıklamada, “Yerköy Mehmet Akif Ersoy ortaokulu öğrencisi Buğlem Doğan’ın gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Okul sporları yıldızları final müsabakaları 176 santimetre yıldız bayanlar derecesi şu şekilde:

Yozgat’ı temsil eden Buğlem Doğan birinci, İzmir’i Defne Yalçın ikicin, Osmaniye’den Irmak Eda Karacaoğlu üçüncü, Çanakkale’den Emine Nehir Alpağut dördüncü oldu.