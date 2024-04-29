Son günlerde kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle balık tezgâhlarında balık olmasına rağmen satışlarda azalma olduğu belirtildi. Balıkçı esnaf İbrahim Önge, 15 Nisan’da büyük teknelerin avlanmasının yasaklandığını, ancak küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini bu yüzden balık çeşidinin olduğunu ifade etti. Taze balık fiyatlarında yükselme olduğunu anlatan Taşbaşı çarşısında balıkçı esnafı İbrahim Önge “Nisan ayının gelmesiyle balık sezonu kapandı. Büyük gemiler yasaklanıyor. Ancak küçük kayıklar avlamaya devam ediyor. Bu şekilde olunca küçük kayıklardan da az balık çıkıyor. Hal böyle olunca da balık fiyatları biraz yükseliyor. Ama sürekli taze balık geliyor. Nerdeyse her gün, ya da iki günde bir taze balıklar geliyor. Eskişehir’de birçok lokanta ve restoranlara taze balık veriyoruz ve sürekli bir sirkülasyon oluyor. Balık fiyatlarında levrek, somon, palamut ve çuprada bir değişiklik yok, ancak küçük balıklarda artış oldu. Hamsi, istavrit, mezgit ve lüfer gibi balıkların fiyatları arttı. Hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, sardalye 150 lira, levrek 250 lira, çupra 250 lira, Norveç soman 600 lira, yerli soman 350 liraya satılıyor. Vatandaşlarımızın talebi devam ediyor ancak fiyatların yükselmesi ve sezonun kapanmasıyla satışlarımız durgunlaştı” dedi.

Kaynak: İHA