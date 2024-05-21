Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği üç ayrı operasyonda toplamda 32 göçmen yakaladı.

Jandarma ekipleri tarafından Lalapaşa ilçesi Küçünlü Köyü, Merkez ilçesi Kemalköy ve Lalapaşa ilçesi Kalkansöğüt Köyü'nde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 farklı uyruktan düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi ve kimlik tespitlerinin ardından, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.