Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve diğer kamu alacaklarına yönelik gecikme zammı ve tecil faiz oranlarında önemli artışlar yapıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kamu alacakları için gecikme faizi oranı aylık yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e çıkarıldı. Bugünden itibaren uygulanacak tecil faizi oranı ise yıllık yüzde 48 olarak belirlendi.

GECİKME FAİZİ ORANI ARTIŞI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen gecikme zammı oranı, her ay için yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi. Bu artış, vergi dahil tüm kamu alacaklarına gecikme durumunda uygulanacak.

TECİL FAİZİ ORANI YÜKSELTİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği'ne göre, yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 48 olarak belirlendi. Bundan sonra yapılacak tecil başvuruları için bu yeni oran geçerli olacak. Ancak, tebliğin yayımlandığı tarihten önce yapılan müracaatlara dayalı olarak tecil edilen kamu alacaklarına eski tecil faizi oranı uygulanmaya devam edecek.

YENİ ORANLAR HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Kamu alacakları kapsamına vergiler, adli ve idari para cezaları gibi çeşitli borçlar giriyor. Yasal düzenlemelere göre, belirtilen süre içinde ödenmeyen kamu alacakları, her ay için ayrı ayrı yüzde 4,5 oranında gecikme zammına tabi olacak. Borç erteleme durumlarında ise uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 48 olacak.

TECİL FAİZİ UYGULAMASI

Vergi borçlarını ödeyemeyen mükellefler, 36 aya kadar taksitlendirme talebinde bulunabiliyorlar. Bu durumlarda, tecil edilen kamu alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak. Eğer tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve kabul edilmiş olan borçların tecili ihlal edilip yeniden tecil yapılması gerekirse, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksitler için yeni faiz oranı geçerli olacak.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, kamu alacaklarının tahsilinde daha yüksek gecikme ve tecil faiz oranları uygulanacak, bu da borçların zamanında ödenmesinin önemini artırıyor.