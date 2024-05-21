Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 14’üncü Bahar Şenlikleri, başlıyor.

22 Mayıs’ta başlayacak olan ve Üniversite kampüsünde düzenlenecek olan Bahar Şenlikleri programı kapsamında açık hava konserleri, DJ performansları, dans gösterileri, tiyatro, sıra gecesi gibi pek çok etkinliğe yer verilecek. Bahar Şenliklerinin son gününde pop müziğin sevilen isimlerinden İkilem Grubu, sahne alacak.

Bahar Şenlikleri’nin öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif olarak yer almalarına önem veriyoruz. Bahar şenlikleri kapsamında 4 gün boyunca dolu dolu geçecek birçok etkinlik hazırladık. Şenlikler kapsamında açık hava konserleri, DJ performansları, dans gösterileri, tiyatro, sıra gecesi gibi pek çok etkinlik bulunuyor. Öğrencilerimize iyi bir eğitim-öğretim hizmeti vermenin yanında, özellikle sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak üniversitemizin ayrıcalığını hissetmelerini istiyoruz. Akademik takvimin sonlarına yaklaştığımız bu günlerde, sınav haftası öncesi gerçekleştireceğimiz Bahar Şenlikleri’nin öğrencilerimize motivasyon sağlayacağını düşünüyorum” dedi.