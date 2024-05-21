Yozgat Valiliği himayelerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Festivalleri devam ediyor.

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Ökkeş Ve Horantasını Izledi3

Festival kapsamında Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ökkeş ve Horantası' isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Ökkeş Ve Horantasını Izledi7

Vali Mehmet Ali Özkan, Liseler Arası Tiyatro Festivali kapsamında Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ökkeş ve Horantası' isimli tiyatro oyununu izledi.

Ökkeş Ve Horantasını Izledi6

Vali Özkan, tiyatro oyununu hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.

Muhabir: Hakan Demirbaş