Yozgat Valiliği himayelerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Festivalleri devam ediyor.
Festival kapsamında Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ökkeş ve Horantası' isimli tiyatro oyunu sergilendi.
Vali Mehmet Ali Özkan, Liseler Arası Tiyatro Festivali kapsamında Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ökkeş ve Horantası' isimli tiyatro oyununu izledi.
Vali Özkan, tiyatro oyununu hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.
Muhabir: Hakan Demirbaş