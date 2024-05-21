Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla 22 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30 da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan programa vatandaşları davet etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Anadolu’nun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen Türk yemekleri, sağlıklı, yaratıcı ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıktığını söyledi.

Türk Mutfağı Haftasını kutlayan Vali Özkan şunları söyledi: “Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin tadına baktınız mı? Yozgat Desti Kebabı, Yozgat Tandır Kebabı, Yozgat Arabaşısı, Yozgat Parmak Çöreği, Sorgun Yağlısı, Yozgat Çanak Peyniri, Akdağmadeni Salebi, Aydıncık Bağrıbütün Kavunu ve daha nice lezzetler. 22 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30 da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz, ilimizin yöresel lezzetlerinin tadılacağı Türk Mutfağı etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz.”