Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Bozokspor ile Hacılar Erciyesspor arasında oynanacak maçı Trabzon Bölgesi hakemi Emre Can Furuncu yönetecek.



Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta 24. hafta maçları 28 Nisan Pazar günü oynanacak. Gruptaki 5 müsabakayı yönetecek hakemler ise belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan belirlemeye göre; haftanın en önemli müsabakası olan Yozgat Bozokspor-Hacılar Erciyesspor maçına Trabzon bölgesi hakemleri atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, Yozgat Bozokspor - Hacılar Erciyesspor maçını Emre Can Furuncu, Seyfullah Köroğlu ve Ahmet Emre Akbulut yönetecek. C Klasman Hakemi Emre Can Furuncu, ilk kez bu grupta bir müsabakada düdük çalacak.



Grupta oynanacak müsabakalar ve maçların orta hakemleri ise şu şekilde:

Yozgat Bozokspor-Hacılar Erciyesspor: Emre Can Furuncu

Dersimspor-Malatyaspor: İrfan Çağrı Baş

Develigücü-Bingöl Gençspor: Yunus Çinkaya

Kangal Termikspor-Aksaray Gençlikspor: Ali Artun Özdemir

Rüstempaşa-Erzincan Ulalarspor: Furkan Hakkı Kütükoğlu