Beşiktaş’ın genç yeteneği Mustafa Hekimoğlu, Slovenya kampında Grazer AK ile oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla dikkat çekti. İlk yarıda attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle göz dolduran Hekimoğlu’nun kariyeri mercek altına alındı. İşte, genç futbolcunun kariyeri ve kişisel bilgileri hakkında bilmeniz gerekenler:

Mustafa Hekimoğlu, 22 Nisan 2007 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1.86 cm boyu ile hava topu hakimiyeti ve fiziksel gücü ile tanınan Hekimoğlu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanarak son vuruşlarda başarılı bir performans sergiliyor.

Beşiktaş altyapısında 2017-2023 yılları arasında futbol hayatına devam eden Hekimoğlu, 2023/24 sezonunda önce U16 ardından U19 forması giydi. 27 Kasım 2023’te Beşiktaş A Takımı’na yükseldi. U19 Süper Lig’de 10 maçta 4 gol atan genç oyuncu, Süper Lig’de ise geçtiğimiz sezon 117 dakika sahada kaldı ancak gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Hekimoğlu’nun milli takım kariyeri de dikkat çekici. 8 Mart 2022 tarihinde Türkiye U15 takımıyla ilk maçına çıkan oyuncu, U16, U17 ve U18 yaş gruplarında toplam 25 maçta görev aldı ve bu maçlarda 9 gol attı.

Mustafa Hekimoğlu, santrafor olarak oynadığı pozisyonun yanı sıra sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor. Genç yetenek, Beşiktaş taraftarlarının gelecekteki umutlarını yeşerten bir performans sergiliyor.