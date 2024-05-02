Toplantıda 9 madde görüşülerek 2 madde meclis üyeleri tarafından onaylandı, iki madde komisyona havale edildi, 1 madde için komisyon oluşturulması kararı alındı, 2 madde için ise belediye başkanına yetki verildi.

Toplantı başlamadan önce kamuoyunda çıkan mecliste birlik sorunu iddialarına cevap veren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, mecliste konuşulan bazı şeylerin farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını söyledi ve iddiaları yalanladı.

“ORTAK DERDİMİZ YOZGAT!”

Toplantı başlamadan önce diğer partililerle birlik içerisinde olunduğu mesajını veren Arslan, “Hepimizin ortak bir gayesi, ortak bir derdi var. Ortak derdimiz, Yozgat’ın daha güzel daha yaşanabilir daha huzurlu bir şehir olmasıdır. Belediye bünyesinde de belediye meclisi olarak siz değerli arkadaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştirmenin gayret içerisinde olacağız. Geldiğimiz noktada ilk toplantıdan itibaren hem Milliyetçi Hareket Partisi hem Refah Partisi hem de AK Parti grupları olarak bizlere karşı vermiş olduğunuz destekten ve olumlu yaklaşımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu sinerjiyi genelde sonuna kadar devam ettirmeyi de Cenab-ı Hak'tan diliyorum” dedi.

“ALGI OLUŞTURMAK İSTENEBİLİYOR”

Arslan konuşmasının devamında, “Zaman zaman belediyenin durumu hakkında bilgilendiriyoruz. Bunların birçoğu kamuoyuna yansıdı ve bu noktada bir kısmı da yargıya intikal edilen konularla ilgili olarak burada tekrar bir şey konuşmak istemiyorum. Zaten söylemek istediklerimizi söyledik. Bu konular da birçok arkadaşımızın bilgisi içerisinde devam edecek ama inşallah hep birlikte belediyemizin içerisinde bulunmuş olduğu bu olumsuz tatları düzelteceğiz. Bunları konuşurken kimi arkadaşlarımız tarafından ya da kamuoyunun bir kısmı tarafından yanlış anlaşmalar ve yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sanki bizim bu konuştuklarımız bu söylediklerimiz ya da bu yaptıklarımız bir husumetin ürünü olarak gibi aktarılmak ve böyle bir algı oluşturmak istenebiliyor. O yüzden sadece birkaç cümle söylemek istiyorum. Şunu herkes bilmelidir ki, benim hiçbir şekilde hiç kimseye karşı hiçbir kuruma karşı hiçbir partiye karşı ya da geçmiş dönemde görev yapan arkadaşlarımıza karşı bir husumetim ve bir önyargım yok” şeklinde konuştu.

“YOZGAT'IN HAYRINA NE VARSA ONU YAPMANIN GAYRETİNDE OLACAĞIZ”

Arslan son olarak şunları aktardı: “Yanlış giden, doğru olmayan bir şeyler varsa hakka ve hakikaten uygun davranmak zorundayız. Hak ve hakikat gereği yapmak zorundayım. Bu sadece benim görevim değil siz değerli arkadaşlarımızın da görevi. Bütün gayretimiz bu yönde olacak. Bunun bu şekilde anlaşılması lazım. Yanlışlar varsa hep birlikte düzeltmeye uğraşacağız, doğruların hep beraber destekçisi olacağız ve inşallah güzel çalışmalar yapacağız. Bu konuda bunu da söylemiş olayım çünkü kamuoyu zaman zaman böyle bir algı oluştururum diye çalışıyor. O yüzden sadece doğruyu yapma gayreti içerisinde olduğumuzu, yanlışların bir daha yapılmaması adına gayret içerisinde olduğumuzun anlaşılması lazım. Biz de bütün partiler olarak bütün partililer ve arkadaşlar olarak tabii ki Yozgat'ın hayrına ne varsa onu yapmanın gayret içerisinde olacağız. Bütün kamuoyunun da bunu bu şekilde bilmesi algılaması lazım.”

DOLMUŞ ÜCRET ZAMMI İÇİN KOMİSYON KURULDU

Yozgat Belediyesi Özel Halk Otobüsü dolmuş ücretleri tarifesi de mecliste görüşülen maddeler arasındaydı.

Özel Halk Otobüslerine zam konusunda partilerin oluşturacağı komisyonla bir sonra ki oturumda görüşülecek.

Kurulacak komisyonda halk otobüslerin genel durumları, vatandaşların ve öğrencilerin memnuniyeti noktasında önemli kararlar alınarak bir sonraki meclis toplantısında değerlendirme yapılacak.

GÖREVLENDİRME YETKİSİ VERİLDİ

YBK ve YBP şirketinde görevlendirme yapılması maddesinin konuşulması sonucunda belediye başkanına yetki verildi. Karar sonucunda Belediye Başkanı Kazım Arslan, YBK ve YBP şirketinde görevlendirme yapacak.

KONAKLAR ÜCRETLİ OLDU

Konakların gelir tarifesi de gündem maddeleri arasında yer aldı. Konakların vatandaşlar tarafından özel kullanılması artık ücretli oldu. Kabul edilen maddeye göre konak kullanım ücreti bin lira olarak belirlendi. Yapılan ücretlendirmenin ise konakların amacının dışında kullanılmasını engellemek olduğu kaydedildi.

GÜNDEM DIŞI KONUŞULDU

Toplantının sonunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Ferhat Erdem tarafından spor komisyonu kurulması talebi geldi.

Meclis tarafından komisyon kurulması ve sağlam alt yapı oluşturulması önümüzdeki günlerde mecliste görüşülecek.