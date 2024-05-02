AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

AK Parti teşkilatı, saha ziyaretleri sonrası bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Yapılan toplantı sonrası Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Saha ziyaretlerimiz sonrası AK ailemizle bir araya geldik. Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanımız Çelebi Altuntaş, İl Genel Meclisi Başkanımız Adnan Ünal, İl Kadın Kolları Başkanımız Erva Kevser Yurtlu, Merkez İlçe Başkanımız Muhammed Ali Gün, Sorgun İlçe Başkanımız Ahmet Soysal, Sarıkaya İlçe Başkanımız Ufuk Öcal, Akdağmadeni İlçe Başkanımız Hasan Ayçiçek, Yerköy İlçe Başkanımız Selahattin Atalay, Boğazlıyan İlçe Başkanımız Osman Düğenci, Şefaatli İlçe Başkanımız Necip Yılmaz, Yenifakılı İlçe Başkanımız Selma Uçar, Saraykent İlçe Başkanımız Necmettin Kaya, Kadışehri İlçe Başkanımız Hakan Özüpek, Çayıralan İlçe Başkanımız Osman Adanur, Çandır İlçe Başkanımız Mehmet Orak, Çekerek İlçe Teşkilat Başkanımız Zeki Uslu ile birlikte istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık” dedi.

Milletvekili Süleyman Şahan ise “Belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerimizin akabinde; TESKOMB Genel Başkanı, Yozgat Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat İl Başkanımız Çelebi Altuntaş, İl Genel Meclisi Başkanımız Adnan Ünal, İl Kadın Kolları Başkanımız Erva Kevser Yurtlu, Merkez İlçe Başkanımız Muhammed Ali Gün, Sorgun İlçe Başkanımız Ahmet Soysal, Sarıkaya İlçe Başkanımız Ufuk Öcal, Saraykent İlçe Başkanımız Necmettin Kaya, Akdağmadeni İlçe Başkanımız Hasan Ayçiçek, Yerköy İlçe Başkanımız Selahattin Atalay, Boğazlıyan İlçe Başkanımız Osman Düğenci, Şefaatli İlçe Başkanımız Necip Yılmaz, Yenifakılı İlçe Başkanımız Selma Uçar, Kadışehri İlçe Başkanımız Hakan Özübek, Çayıralan İlçe Başkanımız Osman Adanur, Çandır İlçe Başkanımız Mehmet Orak ve Çekerek İlçe Teşkilat Başkanımız Zeki Uslu ile istişare toplantısı gerçekleştirdik. Teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyor, istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.