Amasya, Erzincan, Elazığ, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde bulunan üniversitelerin katılımıyla 2021 yılında kurulan ve Dönem Başkanlığı Erciyes Üniversitesi tarafından yürütülen AÜB, 11 ilde Üniversite Tanıtım Fuarları düzenleyecek.

Araştırma, eğitim-öğretim ve bilgi paylaşımı gibi birçok konuda iş birliği yapılması, tecrübe ve kapasitelerin ortak kullanılması gibi amaçlarla 2021 yılında kurulan ve bu kapsamda faaliyetlerine devam eden AÜB, birlik üyesi üniversitelerin bulunduğu 11 ilde, 6 - 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında “AÜB Üniversite Tanıtım Fuarları” düzenleyerek üniversite adayı öğrencileri bilgilendirecek.

AÜB bünyesinde, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve misafir katılımcı Ardahan Üniversitesi olmak üzere toplam 16 üniversite yer alıyor.

Bozok Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Protokol Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonu ile Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Evi Bahçesi’nde, 10 Mayıs 2024 Cuma günü Yozgat’ta yapılacak olan AÜB Tanıtım ve Tercih Fuarı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye üniversiteler olarak 11 ilimizde 16 üniversitemizi üniversite adayı öğrencilerimizle buluşturmak, onların doğru tercihler yapabilmeleri bakımından önemli bir fırsat. Üniversite adayı öğrencilerimizin üniversitelerimizi daha yakından tanıyabilmeleri, merak ettikleri tüm konulara stantlarda görevli akademik ve idari personelimizin danışmanlığında cevap bulabilmeleri ve doğru tercihler yapabilmeleri noktasında 11 ilimizde gerçekleştireceğimiz fuarlara tüm üniversite adaylarımızı, velilerimizi, rehber öğretmenlerimizi, psikolojik danışmanlarımızı ve eğitimcilerimizi davet ediyoruz.

Tanıtım günlerinin bir parçası olan 10 Mayıs 2024 Cuma günü Yozgat ilimizde gerçekleştireceğimiz tanıtım ve tercih fuarı etkinliğimize de üniversite adayı tüm öğrencilerimizi bekliyorum” dedi.

AÜB Üniversite Tanıtım Fuarlarının tarih ve yer bilgileri:

1- Kayseri; 6 Mayıs 2024 Pazartesi, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü

2-Nevşehir; 7 Mayıs 2024 Salı, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi

3-Niğde; 8 Mayıs 2024 Çarşamba, Niğde Belediyesi Önü, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı

4-Kırşehir; 9 Mayıs 2024 Perşembe, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı

5-Yozgat; 10 Mayıs 2024 Cuma, Yozgat Bozok Üniversitesi, Bozok Evi Bahçesi

6-Malatya; 13 Mayıs Pazartesi, Malatya Park AVM

7-Elazığ; 14 Mayıs 2024 Salı, Fırat Üniversitesi Kampüsü

8-Erzincan; 20 Mayıs 2024 Pazartesi, Mimar Sinan Yalnızbağ Yerleşkesi

9- Sivas; 21 Mayıs 2024 Salı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yerleşkesi

10-Tokat; 22 Mayıs 2024 Çarşamba, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Taşlıçiftlik Yerleşkesi

11-Amasya, 23 Mayıs 2024 Perşembe, Akbilek Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Milli Hâkimiyet Yerleşkesi