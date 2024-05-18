Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında Boğazlıyan ilçesini ziyaret eden Vali Özkan, ilk olarak Boğazlıyan Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ziyarette Özkan’a, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz eşlik etti.

Özkan, Kaymakam Ali Serttaş'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Özkan Boğazlıyan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Yeniden Belediye Başkanı seçilen Gökhan Coşar'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Özkan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Coşar, belediyenin çalışma ve faaliyetleri hakkında Vali Özkan'a bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşar, “Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan belediyemizi ziyaret etti. İlçemize kazandırdığımız projeler, hayata geçirdiğimiz ve planladığımız çalışmalara ilişkin bilgi verdik. Değerli ziyaretleri ve hayırlı olsun temennileri için Sayın Valimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ESNAF VE VATANDAŞLA SOHBET ETTİ

Vali Özkan, kurum ziyaretlerinin ardından esnaf ve vatandaş ile bir araya geldi. Esnafları ziyaret ederek hayırlı işler bereketli kazançlar dileyen Özkan, vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Yozgat’ın huzur ve güven veren bir kent olduğuna değinen Özkan, tüm Yozgat halkının, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, her zaman devletinin yanında olduğunu, devlet-millet kucaklaşmasının en güzel örneklerinin burada hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

20 BİN İSTİHDAM

Özkan, Boğazlıyan ilçesinde 107 hektar alan üzerine kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Vali Özkan, Fuat Oktay OSB’yi gezerek, yetkililerden OSB'nin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OSB tamamlandığında 20 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Vali Özkan, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Özkan ile Fuat Oktay OSB’de bir araya gelerek, gerçekleşen yatırımları ve hali hazırda devam eden önemli projelerin değerlendirildiğini söyleyen Belediye Başkan Gökhan Coşar, “Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan ile Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret ederek ilçemizin ekonomisine, istihdam ve üretim gücüne güç katacak olan yatırımları, halihazırda devam eden önemli projeleri ve son gelişmeleri değerlendirdik. Boğazlıyan'da başarılı bir yatırım iklimi oluşturmaya el ve güç birliğiyle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.