Yerköy Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimlerinden Dr. Rabia Duman Ertürk, üç yılı aşkın süredir verdiği hizmetinin ardından hastaneden ayrıldı.

Hastaneden ayrılışı nedeniyle düzenlenen törende, Başhekim Yardımcısı Dt. Furkan Bulut, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yusuf Civan tarafından Dr. Ertürk’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Törende konuşma yapan Başhekim Yardımcısı Dt. Furkan Bulut, Dr. Ertürk’ün hastaneye ve bölgeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarak, yeni görev yerinde de başarılar diledi.

Dr. Ertürk ise yaptığı açıklamada, Yerköy Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu ve her zaman bu hastaneyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Ertürk, emeği geçen herkese teşekkür etti.