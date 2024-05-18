Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesi, iki takımın teknik direktörlerinin performansları dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek bu büyük mücadele yarın RAMS Park'ta yapılacak.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında çıktığı 4 Fenerbahçe derbisinde yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray altyapısından yetişen ve futbolcu olarak büyük başarılar elde eden Buruk, 2022-2023 sezonunun başında takımın başına geçti. Bu süreçte Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Geçen sezon yapılan 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrılan Buruk'un öğrencileri, bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. TFF Süper Kupa mücadelesinde ise Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray, hükmen 3-0 galip sayıldı.

Okan Buruk, Galatasaray dışında da Fenerbahçe'ye karşı 12 kez rakip oldu. Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile karşılaşan Buruk, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Ancak, 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir başarı elde etti.

İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Galatasaray'a karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'deki üçüncü dönemini geçiren Kartal, Galatasaray ile 4 Süper Lig, 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 5 kez karşılaştı.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 2-1 kaybeden Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci yarıda iç sahada rakibini 1-0 mağlup etti. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'de yapılan derbiyi 2-0 kazanan Kartal'ın öğrencileri, bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'ndaki maçta 0-0 berabere kaldı. Ayrıca, 2014'teki TFF Süper Kupa'da penaltılarda Galatasaray'a 3-2 üstünlük kurdular.

İsmail Kartal, Fenerbahçe dışında da Galatasaray'a karşı 6 kez rakip oldu. Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında Galatasaray ile karşılaşan Kartal, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.