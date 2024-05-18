Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 2’nci döneminde alınacak asayiş trafik tedbirleri kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde okul servis araçları hizmet yönetmeliği kapsamında araç ve şoförlerinde bulunması gereken hususlar kontrol edildi.

Ekipler servis şoförleri ile öğrencilere, trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, araçta kendi yerlerine oturmaları gerektiği konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Öğrenci taşıyan servis araç ve şoförlerine yönelik eğitim, seminer ve denetim faaliyetlerimiz eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar aralıksız olarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.