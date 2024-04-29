Tokat'ta kış mevsiminin hafif geçmesiyle birlikte kene popülasyonundaki artış, köylüler arasında endişeye yol açtı. Sıcak hava koşullarının etkisiyle kene sayısında belirgin bir artış yaşandığı köylerde, halk köylerinin ilaçlanmasını talep ediyor.

Tokat'ın merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldere köyünde, cep telefonlarıyla kaydedilen kene popülasyonu, bu yıl diğer yıllara göre belirgin bir artış gösterdi. Köy sakinleri, yetkililere çağrı yaparak durumu bildirdi.

Özellikle kış aylarında kar yağışının az olması ve göçmen kuşların köye gelmesiyle birlikte kene sayısında artış yaşandığı belirtiliyor. Köylüler, köylerinin bir an önce ilaçlanması gerektiğini vurgulayarak önlem alınmasını istiyor.

Güzeldere köyünde yaşayan Cemil Kaya, kendisinin daha önce 2 kez kene tarafından ısırıldığını belirtti. Kaya, "Bu yıl her yerde kene var. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ancak yeterli değil. Köyün ilaçlanması gerekiyor. Devlete çağrımızdır. Sağlık riski taşıyan bu duruma bir an önce çözüm bulunmalı" dedi.

Köy sakinleri, sıcak hava koşullarının etkisiyle artan kene nüfusu nedeniyle köylerinin ilaçlanmasını talep ediyor.