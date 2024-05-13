Edinilen bilgilere göre, Yozgat dahil 81 ilde bulunan belediye başkanlarını "üretken belediyecilik" için kampa alacak. 17-19 Mayıs tarihleri arasından düzenlenecek kamp, Ankara Kızılcahamam’da yapılacak. Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki kampa, MHP'li 218 belediye başkanı katılacak.

Buna göre Sorgun, Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan, Çekerek, Çandır, Yenifakılı ilçe belediye başkanları da kampa katılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONULARI ELE ALINACAK

"Belediyelerde stratejik iletişim ve yönetim modeli" ve "afet riski altındaki alanların dönüşümü-riskli yapılar ve kentsel dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak. Partinin yerel seçimlere yönelik "üretken belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.

DOĞAL AFETLERE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER ANLATILACAK

Küresel iklim krizi nedeniyle artan doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler anlatılacak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaşatılmasının, su kaynaklarının ve çevrenin korunmasının, yaşanabilir şehirler inşa edilmesinin önemini de ele alınacak başlıklardan olacak.