Koç Metalurji A.Ş., 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arzın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, 125 milyon TL nominal değerli paylarını 20,5 TL fiyatla halka arz ederek tamamını başarıyla satışa sundu. Bu kapsamda, şirketin toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL olarak belirlendi.

Koç Metalurji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, halka arz sürecinde hem yurt içi bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan gelen talepler planlanan tahsisat tutarlarını oldukça aştı. Bireysel yatırımcılardan gelen talep, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,19 katı olurken, kurumsal yatırımcılardan gelen talep ise yaklaşık 5,42 katı düzeyinde gerçekleşti. Bu da toplam 125 milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,46 katı talep olduğunu gösteriyor.

Halka arz sürecinde Koç Metalurji, toplamda 2.634.178 yatırımcıya pay dağıtarak her bir bireysel yatırımcının ortalama olarak 34 lot (697 TL değerinde) pay aldığını duyurdu. Bu başarılı sonuçlar, şirketin halka arz stratejisinin ve yatırımcıların güveninin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.