Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yer alan Çevik Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk (33), eşi Hasret Öztürk (33) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine cinnet getiren koca, beylik tabancası ile önce eşine ardından da kızı Nisa Nur Öztürk ile (15) oğlu Mustafa Öztürk’e (13) ateş etti. Veysel Öztürk, saldırının ardından aynı silahla kedisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlenen aile bireylerinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aile fertlerinin memleketleri Yozgat’ta defnedileceği öğrenildi.

“EŞİYLE ARASINDA BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞUNU DUYDUK”

Olayla ilgili konuşan komşulardan Gülşen Akdemir, “Sokakta polisler olduğunu gördüm. Ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Bir kişinin, eşini, çocuklarını ve kendisini vurduğunu söylediler. Saldırgan kişi polismiş. Görevden gelmiş. Eşiyle arasında boşanma aşamasında olduğunu duyduk. Silahına da susturucu takmış. Kendilerini tanırdık. Burada 10 senedir komşumuzdu. Daha önce hiç kavgalarını görmemiştik” ifadelerini kullandı.