Sürmeli Grup Hediyelik Eşya işletme sahibi Mahmut Demirer, Yozgat’a özgü yöresel ürünleri üreterek dışarıdan şehre gelen turistlere yeni olanak sunuyor.

Yozgat'ta yerel ürünleri üretmek ve şehrin güzelliklerini ziyaretçilere sunmak amacıyla Sürmeli Grup Hediyelik Eşya işletme sahibi Mahmut Demirer, özgün bir girişimde bulunuyor.

Demirer, Yozgat'a özgü yöresel ürünleri üreterek şehre gelen turistlere yeni bir deneyim sunuyor. Yöresel ürünlerin tanıtımını amaçlayarak bir dükkân açan Demirer, kolonyadan parfüme, magnetten bardağa kadar birçok ürünü Yozgat ile özdeşleştiriyor. Yaptığı ürünlerle Yozgat'ın tüm ilçelerine özgü kokularla kolonyalar üretiyor.

Demirer, Yozgat'ta böyle bir teşebbüs olmamasını göz önünde bulundurarak yöresel ürünleri tanıtmak istediğini belirtiyor.

Şehri gezmeye gelen Mehmet Ali gibi ziyaretçiler de bu girişimden oldukça memnun. Ali, Yozgat'ın insanlarının misafirperverliğini ve geleneksel lezzetlerini takdirle karşılıyor.

Demirer, işletmesinde Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Bozok Üniversitesi gibi kurumlarda üretilen ürünlere de yer veriyor. Bu sayede, Yozgat'ın kültürünü ve el emeği ürünlerini ziyaretçilere sunuyor.

Yozgat'ın doğal güzelliklerini, yöresel ürünlerini ve misafirperverliğini tanıtmak amacıyla yapılan bu girişim, şehrin turizm potansiyeline olumlu katkıda bulunuyor.