Ev sahipleri ve kiracılar için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. TOKİ, 33 ilde arsa satışlarına devam ediyor ve bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için hala başvuru şansı mevcut. KDV’siz arsa satışları devam ediyor ve yapılması gerekenler oldukça basit.

TOKİ Emlak Müzayede, 33 ilde uygun fiyatlarla arsa satışını duyurmuştu. Ancak son duyuruda başvuruların sona erdiği belirtilmişti. Peki, bu fırsattan yararlanmak isteyenler ne yapmalı? Devlete ait arsalar TOKİ Emlak Müzayede aracılığıyla vatandaşlara ve şirketlere sunulacak. Başvuruda yaş sınırı olmamakla birlikte, ev sahibi olmayan herkes bu fırsattan yararlanabilir.

ALINAN ARSALARIN ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

Genellikle konut alanı olarak planlanan arsalar, alıcılarına çeşitli olanaklar sunuyor. İsteyenler ev inşa edebilecekleri gibi, sadece arsalarını değerlendirmeyi tercih edebilecek. Bu nedenle arsa satın alanların ev yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Devlete ait arsaların satışı peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Taksit seçeneğinde ise ödemeler 48 aylık bir vadeyle yapılıyor. Alıcılar, %25 peşinatı ödedikten sonra kalan tutarı 48 aya bölerek taksitlendirme yapabiliyor. Başvurular için herhangi bir ikamet şartı aranmıyor.

ARSALARIN FİYATLARI VE DETAYLARI

En düşük fiyatlı arsanın 199 bin liradan satışa sunulduğunu görüyoruz. Ortalama fiyatlar ise 500 ile 800 bin lira arasında değişiyor. Daha geniş bir araziye sahip olmak isteyenlerin ödeyeceği ücretlendirme ise daha fazla oluyor. Bu fırsatı kaçırmamak adına ilgilenenlerin hızlı davranmaları gerekiyor.