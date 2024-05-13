Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP), Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yozgat Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle hazırlanan “Erken Teşhis ile Buzağılar Ölmesin” projesi, ilk kez Yozgat’ta uygulamaya konuldu.

Proje ile veterinerlere dağıtılan hızlı tanı kitleri sayesinde buzağı ishallerinin nedenleri olan rota virüsü, korona virüs, e.coli ve kripto gibi ölümcül olan dört hastalığın tespiti yapılıyor. Buzağılardan alınan dışkı örnekleri sayesinde hastalık, tanı tespit kiti sayesinde 15 dakika içerisinde tespit edilerek hayvanlara tedavi uygulanıyor.

İlk belirlemelere göre proje ile Yozgat’ta buzağı ölüm oranlarının yüzde 60’tan yüzde 20’lere kadar gerilediği belirlendi. İlk etapta Sorgun, Sarıkaya, Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde uygulanan proje daha sonra il ve Türkiye genelinde uygulanacak. Ücretsiz olarak veteriner hekimler tarafından yapılan hizmet, üreticiyi memnun ederken projenin milli gelire de yaklaşık 200 milyon lira katma değer oluşturması hedefleniyor.

Projenin amacının yeni doğan buzağıların ishalden kaynaklı ölümlerinin önüne geçmek olduğunu belirten Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı Veteriner Adem Yıldız, projenin Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yozgat Veteriner Hekimler Odası iş birliğince hazırlandığını söyledi.

“TEŞHİS 15 DAKİKA İÇİNDE KONUYOR”

“Erken Teşhis ile Buzağılar Ölmesin” projesinin Türkiye’de ilk kez Yozgat’ta uygulamaya konduğunu da hatırlatan Yıldız, proje ile buzağı ölümlerinin yüzde 20’lere kadar gerilediğini ifade etti. Yıldız, “Hızlı tanı kiti ile buzağıların ishallerinin nedeninin 15 dakikada ne olduğu anlaşılıp ona göre tedavi yapılıyor. Hızlı tanı kitinde buzağılardaki ishale sebep olan 4 tane hastalık var. rota virüs, korona virüs, e.coli ve kripto dediğimiz dört hastalık var. Bu tanı bu hastalıklara yönelik yapılan tanı testi. Bunu 15 dakika içinde ahır ortamında veteriner hekim arkadaşlarımız buzağılara uyguluyor. Hastalık tespiti yapılıyor ve ona göre de aşılama, ilaç, serum gibi tedaviler uygulanıyor ve hayvanlarımız hastalıktan kurtuluyor. Bu Türkiye’de ilk olan ve maliyetli bir proje. Üreticilerimiz bunu temin etmede çok zorlanıyordu biz bunu ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bu proje Türkiye genelinde yaygınlaşırsa sadece Yozgat’ta değil tüm Türkiye’de bu hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiş olur. Sarıkaya ilçemizde buzağı ölüm oranları yüzde 60’larda iken biz bu sayıyı erken teşhis ile yüzde 20’lere kadar çektik. Bu sayıyı ne kadar azaltırsak ülke ekonomisine de o kadar katkı sağlarız. İnşallah diğer illerimiz de bu projeyi hayata geçirir ve buzağı ölümlerinin önüne geçilir” dedi.

“BUZAĞILARIMIZ ARTIK ÖLMÜYOR”

Sarıkaya’da besicilikle uğraşan Süleyman Ersoy ise “Daha önce buzağılarımız ishalden öldüğü için Yozgat Veteriner Odasının tanı kiti sayesinde 15 dakikada buzağıların hastalığını öğrenme fırsatı bulduk. Bu sayede buzağılarımızı ölümden kurtarıyoruz. Hayvanlarımız, buzağılarımız artık ölmüyor, gayet memnunuz. Bize verilen hizmet ücretsiz olduğu için de ayrıca teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.