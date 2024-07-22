26 Aralık 1970 tarihinde Eskişehir'de doğan Aylin Cesur, Süleyman Demirel'in manevi kızı ve özel doktoru olarak tanınmaktadır. Tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak doktor unvanını elde etmiştir. 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'ne seçilen Cesur, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda Diyabet konulu doktorasını tamamlamıştır.

Aylin Cesur, 2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru olarak görevlendirilmiş ve aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini üstlenmiştir. 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır. Demirel'in ölümüne kadar, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde ve seyahatlerinde kendisine eşlik etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla, Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması ve arşivinin hazırlanması görevini yürütmektedir.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olan Aylin Cesur, 27. dönem Isparta milletvekilliği görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evli olan Aylin Cesur, İngilizce bilmektedir.