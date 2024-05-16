Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Gelecek-Saadet Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verilen soru önergesinin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından reddedilmesi üzerine açıklamada bulundu.

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Gelecek-Saadet Grubumuzun, 20 yıldır milleti borçlandırarak AKP hükümetinin çektiği kredilerin verimli kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili TBMM ye verdiğimiz soru önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" dedi.

“BİZ SORMAKTAN BIKMAYACAĞIZ”

AK Parti ve MHP’nin soru önergesinin reddi üzerine sormaktan bıkmayacaklarının altını çizen Aydoğmuş, “Çünkü millet için varız, millet için soracağız. Gelecek-Saadet Grubu olarak TBMM’ye verdiğimiz soru önergesi ‘Belediyelerin son 20 yılda kullandıkları kredilerin verimli yatırımlara dönüşüp dönüşmediğinin ortaya çıkarılması ve alınması gereken tedbirlerin araştırılması’ amacıyla TBMM’ye sunduğumuz meclis araştırma önergemiz AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Millet için varız, hesap soracağız. AK Parti ve meclisteki yandaşları siz ne kadar reddederseniz edin biz sormaktan bıkmayacağız. Çünkü millet için varız, hesapta soracağız” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET GÖRMEK İSTEMİYOR”

Aydoğmuş, “Ülkemizde çiftçinin, işçinin, memurun, öğretmenin, sağlıkçının, doktorun, polisin, askerin, esnafın ve yaşayan halkın o kadar çok sosyal ve ekonomik hak ihlalleri var ki, hükümet bunarım hiç birini görmek istemiyor. Gelecek Partisi olarak iktidar olamasak da iktidar olana kadar mevcut iktidarın çalışmalarını, eksiklerini ve iktidarda olduğu dönemlere ait hesap vermesi noktasında milletimiz için yapıcı muhalefetliğimizi sürdüreceğiz. Bu bağlamda belediyelerin 20 yıllık hesabını araştıralım diye soru önergesi verdik. İktidar yine kaçtı yine milleti değil kendini düşündü ve önergeyi reddetti” ifadelerini kullandı.