Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan, yarım kalan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yozgat’ta belediye başkanının değişmesinin ardından vatandaşlar, yarım kalan projelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Yarım kalan projelerle ilgili gazetemize açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan, vatandaşların bu konuda merak ettiği soruları cevapladı.

Başkan Arslan, “Başlayan hiçbir şeyi yarım bırakmayız” dedi.

Belediyede ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşandığının altını çizen Arslan, buna rağmen yarım kalan projelerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

“PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Yaşanan kaynak sıkıntısını aşmaya çalıştıklarını söyleyen Arslan, “Yarım kalan bütün projeleri tamamlamamız lazım. Neticede başlanmış ama ciddi bir kaynak sıkıntısı var. Bizlerde bu kaynak sıkıntısını aşmaya çalışıyoruz. Şuan itibariyle başlanmış inşaatlarımız yavaşladı ama kaynak sıkıntısını hallettikten sonra hızlı bir şekilde o projeleri de tamamlayacağız. Başlayan hiçbir şeyi yarım bırakmayız” dedi.