Başkan Zararsız, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve çalışanlara hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Zararsız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın büyük bir seçim zaferine imza attığını belirterek, “Milletimiz bir kez daha küresel güçlerin tezgâhlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmış istikrarın; kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmiştir” diye konuştu.

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti; “Türkiye, zor bir dönemde tarihi bir seçimi büyük bir başarıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenerek tamamlamıştır. Sayın Erdoğan, Türkiye siyasi hayatında başarılması zor bir rekoru bir kez daha gerçekleştirmiş, büyük bir zaferle Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olmuştur. Milletimiz, ülkemiz üzerinde yapılan bütün hesapları görmüş, küresel güçlerin tezgâhlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmıştır. Milletimiz, istikrarın; kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini bir kez daha teyit etmiştir. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile elde edilen kazanımların geriye gitmesine izin vermemiş, Türkiye Yüzyılı hedefine kilitlenmiştir. Hak-İş Konfederasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılının aynı zamanda Emekçilerin de Yüzyılı olacağına inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve çalışanlara hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir