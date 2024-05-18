Tkdk 17 Yaşında

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, TKDK'nın kuruluşunun 17’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Antalyalı, mesajında, 18 Mayıs 2007 tarihinde kurulan TKDK’nın, akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla 2011 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında kırsaldaki girişimcilere çeşitli hibe destekleri kullandırmaya başladığını anımsattı.

Türkiye’nin kırsal kalkınma hamlesi sloganıyla çıkılan yolculukta gıda üretiminden hayvancılığa, paketleme ve depolama tesislerinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine ekipman sektörüne kadar AB standartlarındaki birçok yatırımın Türkiye ekonomisine kazandırıldığına dikkati çeken Antalyalı, şu ifadeleri kullandı: "Kuruluşumuzdan bugüne kadar IPARD Programları kapsamında faaliyet gösterdiğimiz 42 ilde 25 binden fazla girişimcimizin proje başvurusu yatırıma dönüştürüldü. Ödenen hibe desteklerinin yüzde 67’si genç, yüzde 30’u ise kadın yatırımcılarımıza sağlandı. Bu yatırımlarda 100 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlanıyor. Kırsalda gelecek, gençlerle gelecek. Bu kapsamda TKDK olarak, 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz."

"TKDK ARTIK 81 İLDE"

Antalyalı, Mart 2024 itibarıyla başlatılan IPARD III Programı kapsamında desteklerin Yozgat dahil 81 ile çıkarıldığını aktardı.

Programa, mevcut desteklere ek olarak yeni sektörlerin dahil edildiğine işaret eden Antalyalı, "Bunların içerisinde yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, kırsal alt yapı gibi sektörler var. 'Kırsalda üretim, kırsalda istihdam, kırsalda kalkınma' anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. TKDK artık 81 ilde, Ülkemizin istihdamına, üretimine ve ihracatına daha fazla katkı sağlayacağız. 2024-2030 yıllarını kapsayacak IPARD III Programı döneminde toplam 785 milyon avroyu 81 ildeki girişimcilerimizle buluşturacağız. Kuruluşumuzun 17. yılını kutlarken, bu başarının paydaşları Avrupa Birliği başta olmak üzere, fedakârca görev yapan değerli mesai arkadaşlarıma ve kıymetli girişimcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" değerlendirmelerinde bulundu.