Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiriyor. Belirlenen süre içerisinde bunu yapmayanlar zor duruma düşecek.

Hissedarlar veya mirasçılar için belirlenen 15 günlük süre, tapu siciline kayıtlı malın sahibi hayatını kaybettiğinde, miras hakkı teslim edilmemiş arazi durumuna dönüşebilir. Bu süreçte, mirasçıların belgelerinin tam olması gerekiyor. Ailede miras kalan tapuların devri ve sahiplik durumlarına ilişkin yapılan düzenlemeler, emlak sektöründe önemli bir değişimi de beraberinde getiriyor.

MİRASÇILAR İÇİN BELGELER TAM OLMALI

Mirasçılar, miras kalan tapuların devri ve sahiplik durumlarıyla ilgili tüm belgeleri eksiksiz hazırlamalı. Emlak sektöründe önemli değişimlere yol açan bu düzenlemeler, miras kalan arazilerin devrinde de belirleyici rol oynuyor. Tapu sahiplerinin, belge taleplerine zamanında yanıt vermeleri ve prosedürleri eksiksiz tamamlamaları hayati önem taşıyor.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) VE YENİ YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni yönetmeliklerle birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kullanımı hakkında da önemli detaylar netleşti. ÇKS, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına almak için oluşturuldu ve bu sistemin kullanımıyla ilgili denetimler ve güncellemeler de düzenlemeler arasında yer alıyor.

MÜLKİYET SÖZLEŞMELERİ VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Yeni mevzuatta, hangi mülklerin sözleşmeye tabi olacağına dair netlik sağlandı. Bu bölgeler, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya sertifikasyon kurulları tarafından belirleniyor. Üretim yılı içinde mirasçıların veya hissedarların taşınmazı şirket kapsamına transfer etmeleri durumunda, haklı paylara karşılık gelen alanlar için kayıtlar tamamlanıyor.

MİRAS YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINMAZLAR

Senetle başvurarak veraset yoluyla edinilen taşınmazlar, içinde bulunulan üretim yılı sonuna kadar geçerli olan kayıtlarla şirketten tek tek siliniyor. Miras yoluyla edinilen mülklerde sahip olunacak sermaye yoksa, hissedarlar arasında kira sözleşmesi veya vaat yapılması gerekebilir. Sahiplik yüzdesi belirsiz olan arazilerde ise tüm hissedarlarla kira sözleşmesi yapmak büyük önem taşıyor.

HİSSEDARLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ VE ANLAŞMALAR

Mirasçılar, henüz almadıkları mülklere ilişkin bilgilerin tapu siciline işlenmesini talep etmeli ve mirasçılık belgesi için başvuru yapmalı. Miras yoluyla edinilen arazinin sahiplik yüzdesi belirsizse, tüm hissedarlarla kira sözleşmesi veya anlaşma yapılması gerekiyor. Bu süreç, mülklerin yönetimi ve devri açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, tapu sahipleri ve mirasçılar için yeni bir döneme giriliyor. Belirlenen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamayanlar, yasal ve mali açıdan zor durumda kalabilir. Bu nedenle, tapu işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yapılması büyük önem taşıyor.