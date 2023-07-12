Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Öğle
12:51
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Kıbrıs
Famagusta
Girne
Güzelyurt
Lefkoşa
20
°
C
DOLAR
26,14
0.17
EURO
28,83
0.31
G.ALTIN
1.626,72
0.27
BİST100
6.350,92
-0.19
BITCOIN
30.751
0.77
Video
Yazarlar
Gündem
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Asayiş
Spor
Tarım
Sağlık
Yaşam
Ulusal
Kültür-Sanat
Video Haber
Resmi İlan
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube
WhatsApp İhbar Hattı
Gündem
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Asayiş
Spor
Tarım
Kültür-Sanat
Video Haber
Sağlık
Yaşam
Ulusal
Resmi İlanlar
İlan Haberleri
Mutlu Günlerimiz
Kaybettiklerimiz
Künye
İletişim
RSS
Üyelik Girişi
Gündem
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Asayiş
Spor
Tarım
Sağlık
Yaşam
Ulusal
Kültür-Sanat
Video Haber
Resmi İlan
İleri Gazetesi - Yozgat ın Özgür Gazetesi | 1967'den beri...
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Yaz günlerinde beslenmeye dikkat
Öğrencilerin yanında oluyor
Yüzde 47,95 artış kaydetti
Nohutlara dikkat!
‘Çamlık Anaokulu’ eğitime hazır
Ziyaretçi akını tüketimi artırdı
Akay’dan ziyaret
Stajyer öğrencilerle toplantı
Yatay geçiş başvuruları başlıyor
Takside 4 düzensiz göçmen yakalandı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Van'da 1 askerimiz şehit
Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
HYP denetimleri
Aydın tebrik etti
‘Rezervler iyileşme gösterdi’
T
Tutanağı Kaymakam’a sundu
Kurslara büyük ilgi
Yozgatlılar Federasyonu’ndan çıkarma
6 AY DEĞERLENDİRİLDİ
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Kıbrıs
Famagusta
Girne
Güzelyurt
Lefkoşa
20
°
C
26,14
%
0.17
28,83
%
0.31
1.626,72
%
0.27
6.350,92
%
-0.19
30.751
%
0.77
1.895
%
0.86
Yazarlar
Aşık İdris Gümüş
AYRILIK ACISI
Yüksel Koç
KUYRUKLU KAMYON .3.
Pınar Er
Ne içersiniz? Çay mı, kahve mi?
Hamit Uzun
Özgürlük Belgesi .2.
Osman Karaca
Allah Sırtını Yere Getirmesin! .3.
Ali Gülden
Haydi Kur’an Sofrasına
Prof. Dr. Hamdi Temel
Letonya Rezekne’de Dijital Gençlik Çalışması
Duygucan Yüksel Baloğlu
“En iyi köleler kendilerini özgür zanneden kişilerdir”
Çiğdem Alataş
HAYAT SORU SORMAKTAN İBARETTİR BELKİDE
Mithat Önal
Gizlenen Maskelerimiz
Aybala Tuğba Uzuner
Zilhicce Ayının Önemi
Mustafa Böyükata
Bizim 23 Nisanlarımız
Abdulkadir Bozdoğan
YOL GÖRÜNÜR
Celalettin Turan
İNTİFADA
Yasin Nazım Kayhan
Koltuk mu, hizmet mi?
Basın İlan Kurumu
Gündem
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Spor
Tarım
Asayiş
Anket
Video Haber
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Yaz günlerinde beslenmeye dikkat
Öğrencilerin yanında oluyor
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
Yüzde 47,95 artış kaydetti
5 aylık cari açık 37,7 milyon dolar!
‘4 bin 242 fikir işçisine istihdam’
En pahalı iPhone 90 bin TL'ye dayandı!
Yatay geçiş başvuruları başlıyor
Kurslara büyük ilgi
Başarılı öğrenci ödüllendirildi
Okullar iyileştiriliyor
MEB öğretmenler için yer değiştirme kılavuzunu yayımlandı
Üçlü görüşmeden NATO kararı!
Gençlik yönetimi belirlendi
Adaylığını açıkladı
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Huzur ortamının korunması için çalışacağız"
Bakan Özhaseki, bayramda Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bir araya gelecek
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de
“Geleceğin yıldızları yetişecek”
Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı
“Çiftçimiz telaşa kapılmasın”
Valilikten biçerdöver uyarısı
TMO’dan önemli duyuru!
Tarla gününe davet ettiler
Uygun buğdayı belirleyecek
Takside 4 düzensiz göçmen yakalandı
Operasyonlar devam ediyor
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı
Köyde yakalandı!
’Siyah inci’ operasyonunda 18 şüpheli adliyede
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kaza can aldı
Karısını öldüren zanlı tutuklandı
İlk ürünler deprem bölgesine
İstinat duvarı devrildi
Depremzedelerin ilk iftarı
Resmi İlanlar
Resmi İlan
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Resmi İlan
ELEKTRİK MALZEMESİ
Resmi İlan
ASANSÖRLERİN YILLIK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI (15 ADET )
1
Tarım
TMO’dan önemli duyuru!
2
Gündem
Sorgun girişleri kapattı
3
Yaşam
Havadan görüntülendi
4
Tarım
“Çiftçimiz telaşa kapılmasın”
5
Spor
Eskişehirspor ile anlaştı
6
Gündem
Kapasite 160 bin tona ulaştı
10:33
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
10:27
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
10:27
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
10:27
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
09:43
Yaz günlerinde beslenmeye dikkat
09:00
Öğrencilerin yanında oluyor
08:00
Yüzde 47,95 artış kaydetti
07:40
Nohutlara dikkat!
07:09
‘Çamlık Anaokulu’ eğitime hazır
07:00
Ziyaretçi akını tüketimi artırdı
Gazete Manşetleri
Türkiye
Akşam
Yeni Akit
Diriliş Postası
Sözcü
Sabah
Milliyet
Hürriyet
Türkgün
Yeni Birlik
Milat
Milli Gazete
Dünya
Yeni Çağ
Yeni Söz
Doğru Haber
Takvim
Fotomaç
Anayurt
Aydınlık
Birgün
Cumhuriyet
Evrensel
Karar
Korkusuz
Ekonomi
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
Yüzde 47,95 artış kaydetti
5 aylık cari açık 37,7 milyon dolar!
‘4 bin 242 fikir işçisine istihdam’
En pahalı iPhone 90 bin TL'ye dayandı!
‘7 bin 500 lirayla sınırlı kalacak’
Eğitim
Yatay geçiş başvuruları başlıyor
Kurslara büyük ilgi
Başarılı öğrenci ödüllendirildi
Okullar iyileştiriliyor
MEB öğretmenler için yer değiştirme kılavuzunu yayımlandı
YOBÜ’den öğrencileri ilgilendiren duyuru!
Siyaset
Üçlü görüşmeden NATO kararı!
Gençlik yönetimi belirlendi
Adaylığını açıkladı
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Huzur ortamının korunması için çalışacağız"
Bakan Özhaseki, bayramda Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bir araya gelecek
Prof. Dr. Adıbelli: Wagner'in hedefinde Putin var!
Spor
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de
“Geleceğin yıldızları yetişecek”
Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı
Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası için Finlandiya’da
Foto Galeri
Yozgatspor-Ünyespor maçı FOTO GALERİ
Coşkulu kutlama
Parlayan yıldız olacak!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Köylünün kurt paniği
Yozgat'a Avrupai sinema!
İlan Haberleri
Hizmet binası yapılacak
İlan Haberleri
Taşıma hizmeti alınacak
İlan Haberleri
Sebze alımı yapılacak
Gündem
Hükmen kazandı
Gündem
Elektrikli tren hatlarına gerilim verilecek
Gündem
İstihdama büyük katkı
Gündem
Pazarda ramazan bereketi
Gündem
Kazanlar kaynıyor
Gündem
‘Yapılmayacak hiçbir şeyin sözünü vermedik’
Gündem
İftar programında konuştu
BEĞEN
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
05537776766
İhbar & Şikayet
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Öğle vaktine kalan
00:43
İmsak
03:25
Güneş
05:16
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:17
Yatsı
22:00
Puan Durumu
Fikstür
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Detaylar için tıklayın
Anasayfa
Kategoriler
Video
Yazarlar
Resmi İlan
Gündem
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Asayiş
Spor
Sağlık
Yaşam
Tarım
Ulusal
Kültür-Sanat
Video Haber
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Aramak için bir kelime yazınız.