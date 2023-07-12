İleri Gazetesi - Yozgat ın Özgür Gazetesi | 1967'den beri...

Akburak ve Kayalar’dan ziyaret

Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!

Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret

Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Yaz günlerinde beslenmeye dikkat

Yaz günlerinde beslenmeye dikkat
Öğrencilerin yanında oluyor

Öğrencilerin yanında oluyor
Yüzde 47,95 artış kaydetti

Yüzde 47,95 artış kaydetti
Nohutlara dikkat! 

Nohutlara dikkat! 
‘Çamlık Anaokulu’ eğitime hazır

‘Çamlık Anaokulu’ eğitime hazır
Ziyaretçi akını tüketimi artırdı

Ziyaretçi akını tüketimi artırdı
Akay’dan ziyaret

Akay’dan ziyaret
Stajyer öğrencilerle toplantı

Stajyer öğrencilerle toplantı
Yatay geçiş başvuruları başlıyor

Yatay geçiş başvuruları başlıyor
Takside 4 düzensiz göçmen yakalandı

Takside 4 düzensiz göçmen yakalandı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Van'da 1 askerimiz şehit

Van'da 1 askerimiz şehit
Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de

Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
HYP denetimleri

HYP denetimleri
Aydın tebrik etti

Aydın tebrik etti
 ‘Rezervler iyileşme gösterdi’

 ‘Rezervler iyileşme gösterdi’
T
Tutanağı Kaymakam’a sundu

Tutanağı Kaymakam’a sundu
Kurslara büyük ilgi

Kurslara büyük ilgi
Yozgatlılar Federasyonu’ndan çıkarma

Yozgatlılar Federasyonu’ndan çıkarma
6 AY DEĞERLENDİRİLDİ

6 AY DEĞERLENDİRİLDİ
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Basın İlan Kurumu
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!

Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
Yaz günlerinde beslenmeye dikkat
Yaz günlerinde beslenmeye dikkat
Öğrencilerin yanında oluyor
Öğrencilerin yanında oluyor
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!

Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
Yüzde 47,95 artış kaydetti
Yüzde 47,95 artış kaydetti
5 aylık cari açık 37,7 milyon dolar!
5 aylık cari açık 37,7 milyon dolar!
‘4 bin 242 fikir işçisine istihdam’
‘4 bin 242 fikir işçisine istihdam’
En pahalı iPhone 90 bin TL'ye dayandı!
En pahalı iPhone 90 bin TL'ye dayandı!
Yatay geçiş başvuruları başlıyor

Yatay geçiş başvuruları başlıyor
Kurslara büyük ilgi
Kurslara büyük ilgi
Başarılı öğrenci ödüllendirildi 
Başarılı öğrenci ödüllendirildi 
Okullar iyileştiriliyor 
Okullar iyileştiriliyor 
MEB öğretmenler için yer değiştirme kılavuzunu yayımlandı 
MEB öğretmenler için yer değiştirme kılavuzunu yayımlandı 
Üçlü görüşmeden NATO kararı!

Üçlü görüşmeden NATO kararı!
Gençlik yönetimi belirlendi
Gençlik yönetimi belirlendi
Adaylığını açıkladı
Adaylığını açıkladı
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Huzur ortamının korunması için çalışacağız"
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Huzur ortamının korunması için çalışacağız"
Bakan Özhaseki, bayramda Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bir araya gelecek
Bakan Özhaseki, bayramda Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bir araya gelecek
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de
Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de
“Geleceğin yıldızları yetişecek”
“Geleceğin yıldızları yetişecek”
Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı
Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı
“Çiftçimiz telaşa kapılmasın”

“Çiftçimiz telaşa kapılmasın”
Valilikten biçerdöver uyarısı
Valilikten biçerdöver uyarısı
TMO’dan önemli duyuru!
TMO’dan önemli duyuru!
Tarla gününe davet ettiler 
Tarla gününe davet ettiler 
Uygun buğdayı belirleyecek
Uygun buğdayı belirleyecek
Takside 4 düzensiz göçmen yakalandı

Takside 4 düzensiz göçmen yakalandı
Operasyonlar devam ediyor
Operasyonlar devam ediyor
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı
Köyde yakalandı!
Köyde yakalandı!
’Siyah inci’ operasyonunda 18 şüpheli adliyede
’Siyah inci’ operasyonunda 18 şüpheli adliyede
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!

DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kaza can aldı

Kaza can aldı
Karısını öldüren zanlı tutuklandı
Karısını öldüren zanlı tutuklandı
İlk ürünler deprem bölgesine
İlk ürünler deprem bölgesine
İstinat duvarı devrildi
İstinat duvarı devrildi
Depremzedelerin ilk iftarı
Depremzedelerin ilk iftarı
Resmi İlanlar
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10:33
Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
10:27
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
10:27
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
10:27
Akburak ve Kayalar’dan ziyaret
09:43
Yaz günlerinde beslenmeye dikkat
09:00
Öğrencilerin yanında oluyor
08:00
Yüzde 47,95 artış kaydetti
07:40
Nohutlara dikkat! 
07:09
‘Çamlık Anaokulu’ eğitime hazır
07:00
Ziyaretçi akını tüketimi artırdı
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Sarıkaya’da yüzde 100 zam!

Sarıkaya’da yüzde 100 zam!
Yüzde 47,95 artış kaydetti

Yüzde 47,95 artış kaydetti
5 aylık cari açık 37,7 milyon dolar!

5 aylık cari açık 37,7 milyon dolar!
‘4 bin 242 fikir işçisine istihdam’

‘4 bin 242 fikir işçisine istihdam’
En pahalı iPhone 90 bin TL'ye dayandı!

En pahalı iPhone 90 bin TL'ye dayandı!
‘7 bin 500 lirayla sınırlı kalacak’

‘7 bin 500 lirayla sınırlı kalacak’
Eğitim
Yatay geçiş başvuruları başlıyor

Yatay geçiş başvuruları başlıyor
Kurslara büyük ilgi

Kurslara büyük ilgi
Başarılı öğrenci ödüllendirildi 

Başarılı öğrenci ödüllendirildi 
Okullar iyileştiriliyor 

Okullar iyileştiriliyor 
MEB öğretmenler için yer değiştirme kılavuzunu yayımlandı 

MEB öğretmenler için yer değiştirme kılavuzunu yayımlandı 
YOBÜ’den öğrencileri ilgilendiren duyuru!

YOBÜ’den öğrencileri ilgilendiren duyuru!
Siyaset
Üçlü görüşmeden NATO kararı!

Üçlü görüşmeden NATO kararı!
Gençlik yönetimi belirlendi

Gençlik yönetimi belirlendi
Adaylığını açıkladı

Adaylığını açıkladı
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Huzur ortamının korunması için çalışacağız"

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Huzur ortamının korunması için çalışacağız"
Bakan Özhaseki, bayramda Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bir araya gelecek

Bakan Özhaseki, bayramda Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bir araya gelecek
Prof. Dr. Adıbelli: Wagner'in hedefinde Putin var!

Prof. Dr. Adıbelli: Wagner'in hedefinde Putin var!
Spor
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de

Umut Nayir, resmen Fenerbahçe’de
“Geleceğin yıldızları yetişecek”

“Geleceğin yıldızları yetişecek”
Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı

Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı
Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası için Finlandiya’da

Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası için Finlandiya’da
Hizmet binası yapılacak
İlan Haberleri

Hizmet binası yapılacak

Taşıma hizmeti alınacak
İlan Haberleri

Taşıma hizmeti alınacak

Sebze alımı yapılacak
İlan Haberleri

Sebze alımı yapılacak

Hükmen kazandı
Gündem

Hükmen kazandı

Elektrikli tren hatlarına gerilim verilecek
Gündem

Elektrikli tren hatlarına gerilim verilecek

İstihdama büyük katkı
Gündem

İstihdama büyük katkı

Pazarda ramazan bereketi
Gündem

Pazarda ramazan bereketi

Kazanlar kaynıyor
Gündem

Kazanlar kaynıyor

‘Yapılmayacak hiçbir şeyin sözünü vermedik’
Gündem

‘Yapılmayacak hiçbir şeyin sözünü vermedik’

İftar programında konuştu
Gündem

İftar programında konuştu

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Takım O Av P
  Şamp. Ligi
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