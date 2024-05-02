AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Tokat Sulusaray merkezli depremden etkilenen Kadışehri ilçesine bağlı Yelten, Ovacık, Gümüşsu ve Elmalı Çiftliği köylerini ziyaret etti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat’ta 147 ev, 14 ahır ve 8 camide hasar oluştu. Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle oluşan hasar sonrası evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerları Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan tarafından teslim edildi.

Ziyarette milletvekillerine İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve partililer eşlik etti.

“Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun” diyen Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Tokat Sulusaray merkezli deprem dolayısıyla ilimizde de etkilenen Yelten, Ovacık, Gümüşsu ve Elmalı Çiftliği köylerimizi ziyaret ederek evleri ağır hasar gören ailelerimize konteynerlarını teslim ettik. Daha sonra kıymetli hemşehrilerimizin talep, istek ve eksikliklerini yerinde dinledik. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında. Yaraları sarıyoruz, hemşehrilerimizin zor gününde yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.