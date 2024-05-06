Yozgat, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ormanlık alanlarda, hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından hazine avına çıkılıyor.

Özellikle kuzugöbeği mantarı toplama heyecanı günlerdir devam ediyor.

Doğal şifa deposu olarak kabul edilen bu mantarın kilosu bin lira civarında satılırken, kurusu ise oldukça yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Yozgat'ın yaylaları da bu dönemde ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir gürültüsünden ve sıcak havadan kaçanlar, yaylalara çıkarak baharın güzelliklerini, kuş seslerini ve serin havayı doyasıya yaşamak istiyorlar.

Ancak dikkat çeken bir nokta var: Taze kuzugöbeği mantarının kilosu bin lira iken, kurusu 10 bin liraya kadar satışa sunuluyor. Bu fiyatlarla, adeta altınla yarışan kuzugöbeği mantarı, doğaseverlerin ve sağlık tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.