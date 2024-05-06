Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı yeni karar gereğince, 95 oktan benzin ile dizel yakıtın fiyatları artık tüm istasyonlarda eşitlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni bir karar alarak, tüm akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel yakıtların fiyatlarının eşitlenmesini sağlayacak. EPDK, daha önce "Ultra Force", "Power", "VPro" gibi farklı isimlerle satılan 95 oktan benzinin fiyatlandırmasına son verdiğini duyurdu. Bu kararla birlikte, tüketiciler için fiyat belirleme sürecinde yaşanan karmaşa sona erecek ve tüm benzin çeşitleri tek bir fiyat etiketiyle sunulacak.

15 Mayıs 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, akaryakıt istasyonları artık 95 oktan benzin ve dizel yakıtlar için tek bir fiyat belirleyecekler. Daha önce farklı marka ve isimler altında satılan yakıtlar, artık standart benzinle aynı fiyat etiketine sahip olacaklar.

EPDK'nın aldığı bu kararla birlikte, akaryakıt istasyonlarında uygulanan farklı fiyat politikalarına son veriliyor. Özellikle, "Ultra Force" gibi özel isimlerle satılan ve daha yüksek fiyatlarla tüketiciye sunulan 95 oktan benzinin, ekstra performans ve yakıt tasarrufu iddialarıyla daha pahalı olduğu biliniyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu ayrımcılığa son verilerek tüm istasyonlarda eşit fiyatlandırma sağlanacak, böylece tüketiciler için daha adil bir piyasa ortamı oluşturulacak.

EPDK'nın bu kararını almasındaki en önemli gerekçeler arasında tüketicilerdeki belirsizliğin önlenmesi, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanması ve fiyat şeffaflığının artırılması yer alıyor.

Yeni düzenleme, 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve tüm akaryakıt istasyonlarının 95 oktan benzin ve motorin satışlarında tek fiyat politikasını uygulamasını gerektirecek.

Dağıtıcı lisansına sahip şirketler, akaryakıtların performansını artırmak için belirlenen sınırı aşmamak koşuluyla çeşitli katkı maddeleri ekleyebilecekler. Bu katkı maddelerinin kullanımı ve etkileri EPDK tarafından sürekli olarak denetlenecek.

KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete'de bir karar yayımlayarak 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm akaryakıt istasyonlarının 95 oktan benzin ve motorin satışlarında tek fiyat politikasını uygulaması gerektiğini duyurdu. Açıklamaya göre dağıtıcı lisansına sahip şirketler, akaryakıtların performansını artırmak amacıyla belirlenen yüzde 0,5 sınırını aşmamak koşuluyla çeşitli katkı maddeleri ekleyebilecekler. Katkı maddelerinin kullanımı ve etkileri, EPDK tarafından sürekli olarak denetlenecek.