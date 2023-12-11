Bir kalemde silip bunca aşkımı

Yalan mı gerçek mi bilmem gidişin

Yıkıp viran ettin gönül köşkümü

Tufan mı deprem mi bilmem gidişin

Sen gittin her yerde seni aradım

Gönlümüzde kaldın gözden ıradın

Bahtımın güneşi vefalı kadın

Gurbet mi sıla mı bilmem gidişin

Gidişin acıydı kavruldum yandım

Issız gecelerde sessiz ağladım

Ne haberin geldi ne selam saldın

Dargın mı kırgın mı bilmem gidişin

Kalmadı burada düzenim tadım

Sensiz hiçbir yere inan sığmadım

Sonunda deliye çıkınca adım

Mecnun mu eyledi bilmem gidişin

Aylarca ben seni aradım durdum

Ağaçlara baktım kuşlara sordum

Umudum kalmadı artık yoruldum

Kaybolan iz midir bilmem gidişin

Ayrılık ateşini attın içime

Bütün umudumu kattın göçüne

Kara toprağın mı girdin içine

Dönülmez yol mudur bilmem gidişin

Ozan Yüksel yarsız yaransız kaldım

Feleğin hışmından payımı aldım

Sana kavuşmaktır bir tek muradım

Vuslat mı hasret mi bilmem gidişin

‘’Bırakıp gittin bizi, seni unuttuk sanma! Zaman alışmayı öğretir ama unutmayı asla’’

DÖRTLÜKLER ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ - Şahin Güvenç

Ozan Yüksel gidişin böylesine demiş diyeceklerini. O diyeceklerine birkaç söz, benim diyeceklerim oldu.

1. dörtlük

Burada kalem acı ölümdür. Yazmayan, eldesiz, istemeden silendir aşkı. Öyle bir yer ki, öyle bir şey ki... Yalan desek değil gerçek desek kesinlikle değil. Gönül köşkünde büyük bir sarsıntı, kötü bir deprem; viran eder gidişin böylesi, tufan olur böylesi gidişin.

2. dörtlük

Aranır aranmaz mı? “Dönülmez akşamın ufku, vakit çok geç.” Gözden ırarken gönülde kalış... Yine yaman bir çelişki. Ancak bu öyle olur, öyle de kalır. Ozanın bahtının güneşi böyle birdenbire batınca... Gurbet mi sıla mı gidişin böylesi, gurbet mi sıla mı böylesi gidişin.

3. dörtlük

Gidişin böylesi acıdır, kavurur. “Gündüzü insafsız, gecesi sağır,” ağlatır. Ne haber gelir artık ne de selam salınır. Dargın mı kırgın mı gidişin böylesi, dargın mı kırgın mı böylesi gidişin.

4. dörtlük

Olan en çok da arkada kalana olur. Ne ağızda tat ne de düzen kalır. Duramazsın, için içine sığmaz ki başka yere sığasın. Leyla olup böyle gidince deli eder gidişin böylesi, Mecnun eder böylesi gidişin.

5. dörtlük

Ölümün adı çok... Aranıp durduran, ağaçlara baktırıp kuşlara sorduran, umudu bitirip yoran, yorduran... Kaybolan iz midir gidişin böylesi, kaybolan iz midir böylesi gidişin.

6. dörtlük

“Ayrılık ateşten bir ok”muş. Kötü vurur, girer içine yangın yeri eder. Ölüm bir göçmüş; umut, daha bir sürü şeyler onunla gider. Kara toprağın içine girip de bunu bilememeler... Dönülmez yol mudur gidişin böylesi, dönülmez yol mudur böylesi gidişin.

7. dörtlük

Ozan yarsız yaransız kalınca olan oluyor. En çok da feleğin hışmından payını alıyor. Ayrılıktan sonra kavuşmak murat oluyor. Vuslat mı hasret mi gidişin böylesi, vuslat mı hasret mi böylesi gidişin.