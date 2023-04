Başer, 4 dönem Yozgat’ımıza hizmet etme onuruna nail oldum. Her kula nasip olmayacak 12 yıllık Milletvekilliğim dönemimde sıkılmadık el, çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadıklarını söyledi.

Milletvekili Başer yaptığı açıklamada; “Rabbime Şükürler olsun 4 dönem Yozgat’ımıza hizmet etme onuruna nail oldum. Her kula nasip olmayacak 12 yıllık Milletvekilliğim dönemimde sıkılmadık el, çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadık. Yozgat’ımızın il ve ilçelerine, beldelerine ve köylerine yapılan her yatırımda, her hizmette alın terimiz var. Bu mutluluk bana yeter. Evlatlarına her zaman sahip çıkan aziz Yozgatlıma vefa duygularım hiç bitmeyecek. İlk seçildiğimde "Tertemiz gidiyorum" demiştim. Şimdi "Tertemiz dönüyorum" Yiğitler şehri Bozok Yaylası'na... Evladı olmaktan onur duyduğum bu toprakların vefakâr insanları gönlümde her daim müstesna bir yerde olacak. Yozgat sevdam hiç bitmeyecek. Bu bir veda değil... Yeni bir başlangıç. İlk Gün ki Aşkla ve Memleket sevdasıyla aziz Yozgatlımla değişik görevlerde, farklı platformlarda yine birlikte olacağız. Yine Yozgat için çalışacak yine Yozgat için ter dökeceğiz. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet bayrağını daha yukarlara çıkartacak, Türkiye Yüzyıl’ını birlikte inşa edeceğiz. Davamın hizmetinde, Liderim Recep Tayyip Erdoğan' ın ve partimin emrindeyim. Dava arkadaşlarımın, teşkilatlarımızın hizmetindeyim. Sevdalı olduğum Yozgat'ın, Yozgatlının hizmetindeyim. Bu süreçte evlatlarını her daim bağırlarına basan Yozgatlı hemşehrilerime, dava arkadaşlarıma ve millet sevdalısı değerli teşkilat mensubu kardeşlerime "Teşekkür " ediyorum. Milletimize hizmet bayrağını devralan milletvekili adayı kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Birlikte başaracak. Birlikte kazanacağız. Daha çok hizmetler edeceğiz. Haydi Bismillah” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi