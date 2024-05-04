Yozgat Valiliği yağışlı havalarda araç kullanma konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yağışlı hava koşullarında araç kullanırken yalnızca belirtilen hız sınırına uymakla kalmamalı, normalden çok daha yavaş gitmelisiniz. Yağmur yağdığında aracınızın tepki süresi oldukça yavaşlar. Bu nedenle yağışlı havalarda hızın düşürülmesi de bir zorunluluktur” denildi.

Açıklamanın devamında, yağışlı havalarda, farlarınızı açık tutun, araçlar arasında güvenli mesafeyi koruyun, ani frenlemeden kaçının, su birikintilerine dikkat edin, aracınızdaki buğulanmayı önlemek için sık sık havalandırın” ifadelerine yer verildi.