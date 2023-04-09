Basın mensuplarıyla da sohbet eden Bakan Mahmut Özer, LGS ve okulların güçlendirilmesi konusunda açıklamalar yaptı.

“2’İNCİ DÖNEMDEN SORU YOK”

Özer açıklamasında, “Her yerde ve her şartta eğitime devam anlayışıyla deprem bölgesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan12’nci sınıflar için özel çalışmalarımız devam ediyor. 3 bin 205 Destekleme ve Yetiştirme Kursu’nda (DYK) 129 bini aşkın öğrenciye eğitim veriyoruz. 4 Haziran’daki LGS’de bu yıl ikinci dönem konuları yer almayacak. Özellikle bölgedeki çocuklar zor bir dönem geçiriyor. LGS’de onları çok zorlamayacağız. İskenderun’a gelen 2 bin kişi kapasiteli ‘Karadeniz Lifeship Rauf Bey’ gemisi, LGS sınavı ve YKS’ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edildi” dedi. Haber Merkezi