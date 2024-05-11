Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, pansiyon müdür yardımcıları ile toplantı yaptı.

İl Müdürü İsmail Altınkaynak, Pansiyonlardan Sorumlu Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan eşliğinde pansiyon müdür yardımcıları ile birlikte Bozok Toplantı Salonunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Pansiyon müdür yardımcılarının istek ve talepleri alan Altınkaynak, müdür yardımcıları ile fikir alış verişinde bulunarak toplantıya katkı ve katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.