10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Ali Gülden bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Günden ziyaretler kapsamında ilk olarak İl Engelli Koordinatörü Hacı Mehmet Taşçı ile birlikte Yozgat Engelliler İletişim Bürosu’nu ziyaret etti. Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşaslan ile bir araya gelen Gülden, dernek yöneticileri ve engelli aileleriyle görüştü. Gülden, Dernek Başkanı Taşaslan ile birlikte müftülük tarafından engellilere yönelik planlanan etkinlik hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret ve engellilere dönük faaliyet ve katkılara yönelik memnuniyetini dile getiren Taşaslan, Gülden’e teşekkür etti.

PERSONELDEN ZİYARET

İl Müftüsü Gülden’in ziyaretleri yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Şube Müdürü İbrahim Çınar ve Engelliler Koordinatörü Uzman Vaiz Hacı Mehmet Taşçı tarafından il genelindeki özel ve resmi eğitim veren okulları ziyaret edildi.

Okul ziyaretlerinde engelli bireylerin haftası kutlandı.