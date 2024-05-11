Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, kurumda görev yapan psikologları ziyaret ederek günlerini kutladı.

İl Müdürü Topal, “Mesleğini sabırla, emekle icra eden çalışma mesai arkadaşlarımızın Psikologlar Gününü kutladık” dedi.

Topal yaptığı açıklamada, “Her yıl 10 Mayıs’ta dünya çapında psikologların çalışmaları ve katkıları anılıyor. Bu özel gün, insanların ruh sağlığını korumak, desteklemek ve geliştirmek için psikolojik hizmetler sunan bu önemli meslek grubunun önemini vurguluyor. Psikologlar, insanların yaşadığı duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için eğitimli profesyonellerdir. Özellikle pandemi gibi zorlu zamanlarda, psikologlar insanlara rehberlik ederek stresle baş etme yolları bulmalarına, ilişkilerini güçlendirmelerine ve ruh sağlıklarını korumalarına yardımcı oldular. Dünya Psikologlar Günü, psikologların çabalarını takdir etmek ve toplumun mental sağlığını önemsemek için bir fırsat sunuyor. Bu gün, psikolojik hizmetlerin önemini anlamak ve toplumun psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Bu özel günde, tüm psikologlara teşekkür ediyor ve ruh sağlığının önemini vurgulamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.