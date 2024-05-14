10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulları ve Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından program düzenlendi.

Yunus Emre Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Arif Topal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Özkan, “Engelliler Haftası, engelli olarak tanımlanan bireylerimizin haklarına dikkat çekilmesi açısından oldukça önem arz ediyor” dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedeflerindendir. Devletimiz bu kapsamda sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetleri engelli vatandaşlarımıza sunmaktadır.

Son yıllarda engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetleri, ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda ilimiz genelinde bulunan engellilerimize evde bakım hizmetleri verilmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama aktif olarak katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya ve tüm vatandaşlarımıza sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmelerine yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.