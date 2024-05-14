İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Türkiye ve Dünyada Film Festivalleri” konulu söyleşide Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Onur Keşaplı öğrencilerle buluştu.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Becerikli'nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Dr. Keşaplı, Türkiye ve dünyadaki festivallerle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerin kısa filmleriyle festivallere katılımının önemine değinen Dr. Keşaplı, festivallere katılım süreçleriyle ilgili de bilgi verdi. Dr. Keşaplı, kısa filmde yapım ve yapım sonrası aşamalara ilişkin öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.

Konu ile ilgili fakültede yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Onur Keşaplı, fakültemizde düzenlenen söyleşide öğrencilerimizle buluştu. Fakültemiz Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Türkiye ve Dünyada Film Festivalleri’ konulu söyleşi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Becerikli'nin moderatörlüğünde, Dr. Keşaplı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyadaki festivallerle ilgili deneyimlerini paylaşan Dr. Keşaplı, öğrencilerin kısa filmleriyle festivallere katılımının önemine değindi. Festivallere katılım süreçleriyle ilgili de bilgi veren Dr. Keşaplı, ayrıca kısa filmde yapım ve yapım sonrası aşamalara ilişkin öğrencilerimizin sorularını yanıtladı” ifadelerine yer verildi.