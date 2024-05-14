Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlar uyarılmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada akıllı telefonlarla ilgili güvenlik önlemleri konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Günümüzde hayatın hemen her alanında yaygın şekilde kullanılan akıllı telefonlarla ilgili güvenlik önlemleri kullanıcıların kişisel güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Sosyal medya mecralarından çevrim içi alışverişlere, bankacılık işlemlerinden haberleşme uygulamalarına kadar her platformda cihaz ve veri güvenliği kullanıcılar tarafından dikkate alınmalı” denildi.

“MOBİL CİHAZ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BUNLARA DİKKAT!”

Mobil cihazların ve bu cihazlarda bulunan kişisel verilerin güvenliği için alınabilecek başlıca önlemlerin paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uygulama ve yazılımlara ait güncellemeleri geciktirmeden yükleyin. Orijinal veya güvenilir menşeli aksesuarları (şarj aleti, kulaklık, vb.) tercih edin.

Bluetooth, konum, NFC gibi özellikleri kullanmadığınız zamanlarda devre dışı bırakın. Halka açık kablosuz ağları tercih etmeyin, cihazınızda ‘otomatik bağlanma’ seçeneğini kapatın. Cihazınıza üretici tarafından desteklenmeyen ve tavsiye edilmeyen ‘jailbreak, root’ gibi işlemleri yaptırmayın. Verilerinizi korumak için çok faktörlü ve biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini kullanın.”